Harmony's Odyssey - Aventure et puzzles 3D vous attendent sur Nintendo Switch

Envie d'un petit puzzle-game original pour votre Nintendo Switch ? Développé par MythicOwl, Harmony's Odyssey vous propose de vivre une aventure originale où il vous faudra résoudre des puzzles 3D dynamiques pour avancer dans votre aventure. Attendu pour le 19 octobre 2022 sur l'eShop de la console, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Harmony's Odyssey est un jeu d'aventure en 3D qui consiste à résoudre des dioramas fantastiques remplis de créatures mythiques, de fables et de mystères à découvrir. Embarquez pour un voyage à travers une variété de casse-tête à base de tuiles, de mini-jeux passionnants et de trésors pleins de magie. Rencontrez des cyclopes accros au téléphone, des détectives de momies à plein temps, des souris-dragons légendaires et un sorcier astucieux. Aidez-les à reconstruire leur monde morceau par morceau et à rétablir l'harmonie.

Harmony's Odyssey propose différents types d'énigmes basées sur des tuiles qui ressemblent à des puzzles, mais avec une touche d'originalité : un pays rempli de créatures qui se situent entre le mythe et les temps modernes. Résolvez les énigmes pour révéler un ensemble de mini-jeux engageants et accessibles, inspirés des classiques de la fête. Profitez de tous les modes de jeu avec vos amis ou votre famille grâce au mode coopératif sur canapé : travaillez ensemble ou rivalisez pour améliorer vos scores !

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES