HARDCORE MECHA s'offrira une version physique limitée sur Nintendo Switch

Attendu le 15 octobre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le titre HARDCORE MECHA développé par RocketPunch Games voit déjà les choses en grand, et prépare la sortie d'une version physique. C'est en partenariat avec l'éditeur Red Art Games que nous pourrons retrouver dans le courant du premier trimestre 2021 ce jeu mêlant action / plateformes et RPG, le tout à la sauce mécha.

Les précommandes de cette édition physique limitée seront ouvertes à partir du 15 octobre à 17 heures au prix de 39,99 € chez Red Art Games. Pour en apprendre plus sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous un trailer ainsi qu'un descriptif complet. Pour rappel, une démo est également accessible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Les joueurs incarnent Tarethur O’Connell, un pilote ACE de la Hardcore Defense Corp chargé de retrouver un officier du renseignement disparu, dans un monde futuriste où Mars a été colonisée. Une mission simple en apparence qui révélera un secret plus lourd, et une menace encore plus grande que ce que l’on pouvait imaginer.

Tout en profitant de plus de 40 minutes de cinématiques finement animées, les joueurs vont devoir s’employer pour traverser indemnes les huit chapitres de l’aventure qui regorgent de plus de 50 mechas ennemis différents aux designs inspirés par les zones sous-marines, urbaines et même spatiales arpentées pendant le jeu. Cette version boîte inclut six contenus additionnels dont de nouveaux mechas comme le Thunderbolt Otome et son faisceau laser meurtrier, ainsi que de nouveaux pilotes !

Le mode survie vous invite à personnaliser et améliorer votre mecha grâce aux nombreuses modifications et armes disponibles, pour compléter des missions épicées conçues pour mettre vos nerfs à rude épreuve.

Le mode multijoueur piquant, en local comme en ligne, met aux prises différents mechas inspirés par les innombrables interprétations du genre, japonaises comme occidentales. Chaque robot possède ses propres tactiques et stratégies qu’il faudra appliquer avec soin pour espérer l’emporter contre l’adversité.