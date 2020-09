HARDCORE MECHA - Une date de sortie planifiée et une démo disponible sur Nintendo Switch

Dévoilé lors du dernier Nintendo Direct Mini, HARDCORE MECHA est un jeu de plateforme 2D signé RocketPunch Games vous mettant dans la peau carcasse métallique d'un robot géant. Annoncé pour le 15 octobre prochain sur l'eShop de la Nintendo Switch, HARDCORE MECHA dispose également d'une démo gratuite à télécharger dès à présent sur votre console.

La version complète déjà accessible en précommande vous sera proposée au prix de 19,99€, et un sous-titrage en français sera également de la partie. Pour de plus amples informations sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel ainsi qu'un trailer de présentation.

HARDCORE MECHA a dévoilé toute l’ampleur de son gameplay survolté sur Nintendo Switch lors du dernier Nintendo Direct Mini : Partner Showcase. L’éditeur mondial Lightning Games a annoncé que HARDCORE MECHA sortira le 15 octobre sur Nintendo Switch et qu’il est désormais disponible en précommande sur le Nintendo eShop. Pour l’occasion, Lightning Games a mis une démo à disposition qui met l’accent sur le mode solo et les modes multijoueur locaux.



HARDCORE MECHA est un jeu de plateforme en 2D dans lequel les joueurs doivent choisir un mecha avant d’embarquer pour une aventure palpitante et ultra dynamique, mêlant tir, figures aériennes et animations de haute qualité. Imaginez une combinaison de Metal Slug et de Super Robot Wars ! Le jeu propose 3 modes principaux : Campagne, Multijoueur et Survie.

Lors du mode Campagne, vous incarnez Tarethur O’Connell, un pilote d’élite du Hardcore Defense Corp, qui se retrouve entraîné dans une histoire de rébellion et de conspiration. Plongé au cœur de conflits interminables et accablants, Tarethur commence à se demander quelles sont les raisons qui le poussent à se battre. Les joueurs découvriront une intrigue intense, qui les entrainera tantôt dans des eaux abyssales, tantôt dans l’espace ou des zones urbaines confinées, répartie en 8 chapitres et 18 niveaux bénéficiant d’une réalisation impeccable et agrémentés de magnifiques cinématiques animées. Au fil de leur aventure, les pilotes humains auront la possibilité de sortir de leurs mechas pour explorer leur environnement avec plus de facilité et participer à des combats orientés plateforme.

Dans le mode Survie, les joueurs seront confrontés à plus de 50 types de méchas variés et détaillés, dans des environnements tout aussi diversifiés, tels que des mines, des décors sous-marins, urbains ou cosmiques. Survivez, avancez, et améliorez vos compétences et vos équipements entre deux niveaux ou missions.

Le mode multijoueur vous permet de choisir dans un immense catalogue de mechas personnalisables, puis d’exhiber votre maîtrise implacable des combos freestyle lors de combats JcJ ultra rapides et hautement compétitifs. HARDCORE MECHA propose un multijoueur en ligne ou local en écran divisé jusqu’à 4 joueurs. La version sur Nintendo Switch permet également de profiter du réseau local sans fil pour des parties en face à face.

HARDCORE MECHA fut initialement annoncé en 2016, avant d’être financé avec succès via Kickstarter, grâce au soutien de plus de 4 000 personnes. Depuis sa sortie, le jeu accumule les éloges encensant son gameplay en 2D super fluide, et il décroche plus d’une dizaine de récompenses dédiées aux indépendants au Tokyo Game Show, ou encore le Developer Award aux PlayStation™Awards 2019. Dès sa sortie, HARDCORE MECHA se place en tête des classements des ventes sur PlayStation au Japon pendant plusieurs semaines, tout en se maintenant dans le top 3 pendant plus d’un mois.

Prévu pour le 15 octobre, HARDCORE MECHA sera entièrement traduit en français et en russe.