Happy's Humble Burger Farm - L'enseigne concurrente du Freddy's s'invite sur Nintendo Switch

Si vous avez aimé sursauter de frayeur avec la licence Five Nights at Freddy's ces dernières années, un nouveau challenger de la restauration rapide s'apprête à lui faire concurrence. Dénommé Happy's Humble Burger Farm, ce titre développé par Scythe Dev Team se présente comme un jeu de simulation vous demandant de préparer des repas le plus rapidement possible pour vos clients. Si la chaîne arbore un environnement tout ce qu'il y a de plus charmant, l'ambiance peut rapidement virer à l'horreur si vous contrariez la mascotte de la boîte : Happy la génisse.

Attendu pour le dernier trimestre 202 1 sur Nintendo Switch et plateformes concurrentes, nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous.