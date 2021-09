Hand-Drawn Game Guides - Le projet Kickstarter annulé pour raison juridique

C'est un coup dur pour les fans de jeux vidéo et amateurs de guides illustrés. Philip Summers est un artiste passionné par les guides de jeu, et qui a eu l'occasion de proposer à la vente ses créations sur son site Hand-Drawn Game Guides. Si jusqu'ici il produisait également des versions physiques de ses guides en quantité très limité, il avait pris l'initiative de débuter une campagne Kickstarter pour promouvoir ses guides, dont un tout nouveau dédié à Metroid.

Alors que nous étions arrivé au bout de la campagne avec plus de 4700 contributeurs et un total de 271349€ récoltés, le coup de massue vient de tomber. Le projet vient d'être annulé. Un coup dur pour ce passionné ainsi que pour les joueurs qui auraient adoré voir arriver ces guides dans leur bibliothèque. Si les raisons de l'annulation ne sont pas clairement expliquées par Philip Summers, on se doute fortement que cette dernière est liée à une histoire de violation de propriété intellectuelle. Ce dernier a d'ailleurs laissé un long billet sur son site, remerciant au passage tous les contributeurs, qui ne seront pas prélevés du montant mis sur la campagne.

C'est terminé Bonjour à tous ! Eh bien, vous venez de recevoir votre avis d'annulation. Oui, c'est vrai. C'est fait. J'ai fait un petit post sur Twitter que je vais partager ici. C'était un risque. Ce soir, j'ai mis fin au Kickstarter des guides de jeu dessinés à la main. Oui, pour exactement la raison à laquelle vous pensez. J'avais espéré pouvoir éviter tout problème juridique, mais hélas, je n'y suis pas parvenu. Est-ce que cette annulation est définitive ? Je ne le sais pas encore. Je vais le découvrir dans les prochains jours. Ce que je sais, c'est que ce dernier mois a été génial. Vous êtes tous venus ensemble d'une manière que je ne pensais pas possible. C'était une sacrée aventure et quoi qu'il arrive, je vous en serai toujours reconnaissant. J'ai toujours su que tout cela était un gros risque, mais j'ai regardé comment d'autres livres similaires ont géré ce genre de problèmes et j'ai fait de mon mieux pour apprendre d'eux. Bien sûr, je suis déçu, mais je comprends parfaitement pourquoi c'est arrivé. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas en colère. Je veux dire que le timing est totalement affreux et que ça aurait aidé si c'était arrivé il y a disons trois semaines, mais nous y voilà ! Hah ! Je ne vais pas en dire plus sur le sujet car je ne veux pas brouiller les pistes, mais j'espère pouvoir partager quelque chose bientôt. Merci beaucoup à tous pour votre soutien ! Vous êtes tous les meilleurs. A propos des cadeaux Les concours ont été une véritable explosion et tous ceux qui ont reçu quelque chose vont encore l'obtenir ! Je n'ai pas tiré au sort de gagnant pour le livre Ninja Gaiden, mais je le ferai dans les prochains jours et j'informerai le gagnant lorsque je l'aurai choisi. C'est le moins que je puisse faire pour vous. Dave et moi nous sommes vraiment éclatés. Je ne peux pas vous remercier assez. MERCI MERCI MERCI MERCI ! !!

Dans l'attente d'une réponse quand à la conclusion définitive ou non, Philip Summers propose sur son site Hand-Drawn Game Guides de découvrir l'ensemble de son œuvre actuelle, avec possibilité d'acheter les guides au format numérique au prix que vous aurez décidé. Il laisse également les guides au prix de base de 0$ pendant une durée limitée, une tentative de faire connaitre et reconnaitre son travail de grande qualité à un maximum de personnes.

Thanks for much everyone for the amazing month. @dreamprismpress and I had a blast! pic.twitter.com/OJ4vWSoNOK — Philip Summers (@heyphilsummers) September 4, 2021

Source : Kickstarter