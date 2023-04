Hammerwatch II aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Après un premier opus paru en 2017, Hammerwatch est de retour sur Nintendo Switch et supports concurrents avec un second épisode sobrement intitulé Hammerwatch II. Attendu pour le 30 septembre 2023, Modus Games, le développeur Crackshell et Just For Games viennent d'annoncer un partenariat pour sortir le titre en édition physique dénommée The Chronicles. Cette édition proposera HammerWatch II, mais aussi le premier jeu HammerWatch dans son édition Anniversary, ainsi qu'un ensemble de customisations supplémentaires pour vos héros.

À propos de HammerWatch II - The Chronicles Edition : Rassemblez vos héros pour explorer le monde pixelisé par-delà les donjons du château de Hammerwatch. Blight l'Abominable et son armée draconique ont accompli leur sinistre dessein, renversant le roi Roland et semant la destruction à travers le royaume d'Herian. Mais tout espoir n'est pas perdu, car cachée dans les égouts, la résistance du roi n'a pas rendu les armes. Sur ordre du souverain, les meilleurs des héros, les plus forts et les plus habiles ont été chargés de vaincre les dragons de Blight et de restaurer le royaume. Partez à l'aventure en solitaire ou rassemblez votre groupe pour prêter main-forte à la résistance du roi Roland en prêtant main-forte aux villageois. Combattez des bêtes, achevez des hordes de morts-vivants et affrontez les forces du mal dans cet hommage aux ARPG à l'ancienne. Caractéristiques principales : Explorez un vaste monde ouvert et dynamique : traversez l'île de Hammer, les Fallowfields et la sombre région montagneuse de Blackbarrow. Vivez dans un monde qui évoluera au gré de l'heure du jour et de la météo, qui influenceront votre aventure.

Aidez les villageois en chemin : grâce à un nombre de quêtes dantesque, vous aurez de nombreuses opportunités de vous montrer le héros qu'Herian mérite.

Développez vos héros d'Herian : choisissez entre cinq classes de personnage ; Paladin, Rôdeur, Roublard, Mage et Sorcier. Personnalisez votre apparence et montez de niveau pour débloquer de nouvelles aptitudes et compétences.

Récoltez et façonnez : amassez les objets que vous trouvez et gagnez pour en faire des outils, potions magiques et autres plats délicieux qui égaieront vos aventures.

Partagez l'aventure : jouez en solo ou en mode coopératif en ligne avec jusqu'à 3 autres joueurs. L'édition Chronicles comprend : Le jeu de base Hammerwatch II

Le jeu de base Hammerwatch : édition Anniversaire

Le pack Anniversaire : 20 couleurs supplémentaires au choix 2 packs de voix supplémentaires 5 accessoires pour le visage des héros