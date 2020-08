HALO 64 : des fans ré-imaginent Halo Infinite façon Nintendo 64

Halo fait partie des licences emblématiques de Microsoft comme Mario ou Zelda le sont pour Nintendo. Et si, vu la politique actuelle de Microsoft, on peut finalement envisager que les premiers opus d'Halo soient prochainement portés sur Nintendo Switch, ce n'est évidemment pas le cas pour le dernier, Halo Infinite attendu en décembre 2020 sur Windows, Xbox One et Xbox Series X... A moins, bien sûr, d'un sévère "downgrade"...

Et c'est justement à quoi s'est amusé l'artiste Hoolopee en qui a réalisé un étonnant trailer d'Halo Infinite comme s'il s'agissait d'un jeu prévu sur Nintendo 64. Le résultat est assez stupéfiant mais comme toujours nous vous en laissons juge en découvrant le trailer d'HALO 64 ci-dessous.

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.