Mario Kart, Princesse Peach, Pokéball... Pour Halloween découvrez les déguisements officiels Nintendo

Pour Halloween, si vous n'avez pas réussi à dénicher le costume de l'affreux Sonic, vous pourrez toujours vous rabattre sur les costumes Nintendo officiels qui viennent d'être dévoilés et dont certains ont le mérite d'être pour le moins originaux... En effet, si les costumes de la princesse Peach et de Pikachu sont des plus classiques, celui de Rondoudou est déjà plus surprenant. Mais en même temps, pas tant que ça à côté des costumes Mario Kart et Luigi Kart qui risquent fort de faire sensation, tout comme le déguisement de Pokéball (il fallait quand même y penser.)

Ces déguisements pour enfants mais aussi pour adultes, avec des parties gonflables, sont annoncés aux Etats-Unis avec une série de jouets Jakks Pacific, toujours pour Halloween. En attendant de les trouver en Europe et plus particulièrement en France, vous pouvez en avoir un aperçu avec les images sur cette page.