Haiku, the Robot aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Fruit du nouveau partenariat entre Mister Morris Games et Super Rare Games, Haiku, the Robot est sorti le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch, et aura également le droit à une version physique le 20 juillet prochain. Au total, ce sont 4000 copies qui seront disponibles à partir du 20 juillet sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

Développé par un développeur solo avec un look pixel art étonnant et nostalgique de GameBoy, cet adorable Metroidvania vous permet de prendre le contrôle du personnage titulaire alors qu'il explore la terre mourante d'Arcadia, combat des robots corrompus et se lie d'amitié avec d'autres personnes. Avec un vaste monde interconnecté rempli de secrets, d'ennemis féroces et bien plus encore, Haiku offre des heures de jeu et est le jeu idéal pour les fans du genre comme pour les nouveaux venus.