.hack//Z.E.R.O. se dévoile pour les 30 ans de CyberConnect2

CyberConnect2 vient de faire une annonce surprise pour célébrer son 30ème anniversaire, et cette surprise est centrée autour de la licence .hack. Déclinée en manga, OAV, animé et jeu vidéo, c'est un nouveau jeu qui vient d'être teasé aujourd'hui, sous le nom de .hack//Z.E.R.O. Nous n'avons quasiment aucune information pour le moment, si ce n'est que le projet est géré intégralement par CyberConnect2 et qu'il s'agira d'un Action-RPG. Nous vous laissons l'accès au site web dédié, ainsi qu'une première vidéo teaser ci-dessous.

La série .hack a toujours été développée par CyberConnect2 et publiée par Bandai Namco Entertainment, mais pour .hack//Z.E.R.O., Bandai Namco Entertainment a donné à CyberConnect2 l'autorisation de gérer l'intégralité du projet, de la planification et du développement à la sortie. Ce sera un titre entièrement auto-publié par CyberConnect2.

Le violoniste de renommée mondiale Taro Hakase a composé la musique, donnant le coup d'envoi du projet avec les notes habiles de son violon. .hack//Z.E.R.O. sera une expérience RPG novatrice qui mêle la dualité caractéristique de la série entre fantaisie (monde du jeu) et réalité (monde réel) aux attentes modernes, imprégnée à 100 % de l'esprit CyberConnect2. Le jeu plaira aussi bien aux fans de longue date qu'aux nouveaux joueurs. Nous vous invitons à découvrir cette toute nouvelle version de .hack.

Source : Cc2