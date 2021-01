Habroxia 2 annoncé sur Nintendo Switch

Pour le début de l'année 2021, offrez-vous un shoot'em up résolument rétro avec l'annonce de Habroxia 2 sur Nintendo Switch. Lillymo Games vient en effet de confirmer la sortie du jeu le 3 février 2021 sur l'eShop de la console au prix de 9,99€. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons ci-dessous un descriptif officiel, accompagné d'un trailer de présentation.

Habroxia 2 est un jeu de tir spatial non linéaire de la vieille école, avec des améliorations, des combats de boss et même un New Game+, le tout enveloppé dans un ensemble rétro combinant des graphismes tout en pixel, de la musique chiptunes et un gameplay stellaire. Outre des améliorations de vaisseaux encore plus personnalisables et des combats de boss plus difficiles, Habroxia 2 proposera également un nouveau système de contrôle à deux sticks et des niveaux à embranchement.

Au lendemain d'une attaque brutale contre l'espace libre, l'humanité envoie des vaisseaux éclaireurs dans le système stellaire qui était à l'origine de l'assaut. Mais lorsque l'un des pilotes ne rentre pas chez lui, c'est à sa fille - la talentueuse pilote Sabrina - de le retrouver. Habroxia 2 est un jeu de tir spatial non linéaire de la vieille école, avec des améliorations, des combats de boss et même un New Game+, le tout enveloppé dans un ensemble rétro combinant des graphismes en pixels, des puces et un gameplay stellaire.