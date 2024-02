HAAK - Le metroidvania post-apocalyptique aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

L'éditeur indépendant Super Rare Games vient de dévoiler le prochain jeu à paraître dans leur catalogue dédié à la Nintendo Switch. Fruit d'un partenariat avec Blingame, les joueurs pourront mettre la main très prochainement sur la version physique de HAAK, un Metroidvania post-apocalyptique sorti initialement sur l'eShop en 2022. Cette édition physique sera proposée à 3000 unités sur la boutique en ligne de Super Rare Games, et les jeux seront expédiés à partir du 15 Février 2024 .

Désert apocalyptique

En termes de style artistique, HAAK utilise des graphismes à l’ancienne et des tons sombres pour présenter une scène désolée de ruines, qui est en accord avec son arrière-plan du désert apocalyptique, visant à amener les joueurs dans le futur du monde eschatologique à éprouver ce sentiment de désolation.

Commandes réactives

Nous ne concevrons jamais un jeu qui vous donnera des crampes aux doigts ! Le seul rythme qui nous intéresse sont les mouvements agiles et le choix du bon moment.

Armes et Compétences Uniques

L’arme principale dans HAAK est le Crochet Énergétique multifonction qui peut être utilisé pour attaquer et pour interagir avec l’environnement, qui se combine avec des compétences de piratage spécifiques au personnage pour créer toutes sortes de possibilités de jouabilité pour une expérience de jeu totalement unique.

Environnements hyper immersifs

L’esthétique visuelle et l’éclairage ambiant uniques ainsi que les effets spéciaux et la bande-son de HAAK s’associent pour créer des environnements hyper immersifs, depuis les paysages sombres et pluvieux jusqu’aux villes futuristes et aux installations souterraines effrayantes qui vous transporteront dans un autre monde.

Explorez l’inconnu

HAAK a beaucoup de quêtes secondaires cachées, de type foreshadowing et stingers. Via l’exploration continue dans le jeu, vous pouvez obtenir beaucoup d'informations concernant l’histoire et les personnages, et interpréter le contenu plus détaillé à travers eux, afin que chaque expérience de jeu soit nouvelle et non répétitive. Êtes-vous prêts à le terminer à 100 % ?