GyroBlade - Un Schmup bien rétro arrive sur Nintendo Switch

Les amateurs de Schmup bien rétro, lorgnez le catalogue eShop. Dès le 19 décembre 2022, un petit programmeur japonais répondant au nom de Tebdokore va sortir son titre Gyroblade au petit prix de 4,99€. Pour vous donner un aperçu de ce qui vous attend, nous vous laissons visionner le trailer officiel du jeu ci-dessous. Nostalgie garantie.

Un jeu de tir à défilement vertical en 2D de style arcade. Aussi rétro que possible. Tirez droit, collectez des points, renforcez vos armes et détruisez les ennemis et les boss. Choisissez votre niveau de difficulté et faites votre chemin à travers huit étapes difficiles.