Gynoug - Un "nouveau" shoot'em up démoniaque renait de ses cendres sur Nintendo Switch

Les développeurs et éditeurs semblent avoir à cœur de re-sortir les shoot'em up de notre enfance sur les consoles actuelles. Sorti initialement sur SEGA Mega Drive, c'est au tour de Gynoug de sortir sur Nintendo Switch avec la participation de l'éditeur Ratalaika Games. Attendu pour le 12 novembre 2021 au prix de 5,99€, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Le vrai McCoy !

Sorti à l'origine sur Sega Mega Drive, les fans américains de cette bête de tir, connue là-bas sous le nom de Wings of Wor, pourront bientôt découvrir, comme tout le monde, ce titre à ne pas manquer sur les dernières consoles. Ce poids lourd déborde d'action et de destruction totale qui illumineront vos écrans. À première vue, il peut sembler être un autre jeu à défilement horizontal, où il faut chercher et renverser l'enfer, mais le facteur de jouabilité et le défi sont inégalés.

Prêt à combattre

La planète a été décimée par un virus qui a transformé et muté les êtres vivants en une race de créatures parmi les plus redoutables qui soient ! Ce sont les Mutants d'Iccus, dirigés par le terrible Destructeur. Beaucoup ont affronté les mutants avant vous... et beaucoup ont échoué. Maintenant, c'est votre tour. Des cavernes les plus profondes d'Iccus au ventre de la bête elle-même, vous devez voler et vous battre pour la vie de votre planète ! Ce ne sera pas facile... mais les meilleures batailles ne le sont jamais ! Détruisez le Destructeur et Iccus sera sauvé, ses cieux seront à nouveau libres. Mais échouez et vos ailes seront coupées... pour toujours !

Action - Préparez-vous

Six niveaux d'action et vous annihilez tous ceux qui osent vous défier ou même venir dans votre ligne de mire. Le système d'amélioration des performances porte bien son nom, car au fur et à mesure que vous progressez et que vous réussissez, votre puissance de feu et la force globale que vous êtes capable d'exercer augmentent de façon spectaculaire ! Des cristaux et des orbes colorés peuvent être lancés lorsqu'ils apparaissent miraculeusement pour vous faire gagner encore plus de puissance et ne manquez pas l'orbe rouge qui est un véritable bonus. Plus vous collectez d'orbes, plus vous obtenez d'améliorations variées. Si vous repérez l'orbe ambrée, vous vous régalerez. Bien que de nombreuses actions soient désormais habituelles dans ce genre de jeu, de nombreuses surprises vous attendent.

Des boss ennemis, des mini-boss, des goules, des créatures étranges et merveilleuses et des objets font tous des apparitions et ne sont pas de la simple chair à canon. Des réactions rapides sont nécessaires !

Caractéristiques :