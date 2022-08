Guns N’ Runs s'offre une version physique sur Nintendo Switch courant 2022

Run and Gun signé Statera Studio, Guns N’ Runs, s'apprête à débarquer en version physique sur Nintendo Switch et PS4 dans le courant de l'année 2022 . En tout, il y aura 2000 exemplaires Nintendo Switch et 1000 exemplaires PlayStation 4, exclusivement disponible sur le site de PixelHeart.

Dans Guns N’ Runs, vous prenez le contrôle de 8 membres chevronnés de l’escouade de Conspiracy, dans un run and gun élégant, entièrement dessiné à la main en pixel art, aux prises avec un prodige technopathe et son armée de robots.

Aidez nos protagonistes dans l’infiltration d’un bunker au milieu du désert d’Atacama, pour une mission de capture et de sauvetage pleine de défis et de dangers. Conçu pour un seul joueur, ce jeu comporte plus de 200 défis, 23 boss et se concentre sur la narration individuelle de chacun des membres de l’équipe.

Les commandes sont simples et accessibles – vous pouvez sauter, tirer, vous déplacer et utiliser les armes spéciales – mais ne vous y trompez pas ! Le jeu possède des niveaux de progression qui exigent une plus grande profondeur de compétences pour passer aux niveaux suivants. Dans ce jeu, vous apprendrez une nouvelle leçon à chaque mort.

Utilisez une variété d’armes, protégez-vous avec un bouclier, récupérez votre dash pour l’utiliser en séquence, détruisez certains ennemis avec un dash renforcé (si vous l’avez trouvé) et profitez de chaque seconde du jeu avec une bande-son originale qui vous laissera enthousiaste à chaque nouvelle étape.

Alors, préparez-vous à dépasser vos limites.

Caractéristiques :