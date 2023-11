Guns and Spurs 2 est désormais disponible en précommande sur Nintendo Switch

Alors que la sortie de Guns and Spurs 2 sur Nintendo Switch approche, SOEDESCO et Frozen Lake Game Studio sont ravis d'annoncer que les précommandes pour ce dernier opus de la série Guns and Spurs sont ouvertes aujourd'hui. La version dématérialisée est disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 29,99€. Pour ceux préférant les bonnes vieilles versions physiques, le titre sera officiellement disponible en magasin à partir du 24 novembre 2023.

À propos de Guns and Spurs 2 Préparez-vous pour une aventure de cowboy pleine d'action en entrant dans la peau de Jack Lane, un nouveau venu en ville et un chasseur de primes implacable. Jack a pour mission de livrer à la justice les criminels les plus recherchés du Far West. Utilisez un lasso pour capturer ces bandits et participez à des fusillades passionnantes à l'ancienne contre les chefs de primes pour prouver qui est aux commandes. Caractéristiques Grimpez sur votre cheval et explorez un paysage inspiré du Far West.

Incarnez un chasseur de primes acharné, traquez 25 criminels de plus en plus coriaces. A huit chasseurs de primes dans des duels intenses.

Affichez votre propre style en personnalisant votre personnage et votre à l’aide d’un large éventail de tenues et de cosmétiques.

Maniez 13 armes de poing et fusils et améliorez-les au fur et à mesure de votre progression.

Débloquez des déplacements rapides pour un accéder au plus vite au différentes zones du monde ouvert.

Source : Nintendo