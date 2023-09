Gunbrella dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

Le Studio doinksoft (Gato Roboto, Demon Throttle) et leur éditeur partenaire Devolver Digital viennent d'annoncer la sortie de Gunbrella, leur metroidvania noir-punk, sur PC et Nintendo Switch pour le 13 septembre 2023. Afin de découvrir le titre plus en détail, nous vous laissons visionner son trailer ci-dessous.

Gunbrella est un jeu d’action et d’aventure sombre, en défilement latéral, dans un monde qui dépend d’une ressource naturelle qui diminue dangereusement. Enfilez les bottes trempées d’un bûcheron bourru pour une quête rocambolesque visant à rétablir la balance. Une vengeance, en somme.

Alors qu’il débarque dans une ville hostile, simplement équipé de son Gunbrella, le voilà catapulté dans une enquête musclée pour démêler une cabale fomentée par des goules, des gangsters, des flics et autres gourous, sur fond d’incurie industrielle. Votre pétoire de gros calibre, camouflée dans un parapluie, ne sera vraiment pas de trop.

Maîtrisez le Gunbrella :

Plongez dans une action palpitante en défilement horizontal et profitez pleinement de la maniabilité unique du Gunbrella, et de ses avantages en combat rapproché. Le Gunbrella est bien plus qu'une arme : servez-vous-en pour glisser, vous balancer, courir et plonger dans ce nouvel univers afin d'en déceler tous les secrets, en apparence inaccessibles.

Fouillez les moindres recoins

D'une petite ville en proie aux enlèvements répétés d'une secte à une casse transformée en forteresse par un gang de ferrailleurs impitoyables : explorez de nombreux lieux insolites au fil de l'enquête tout en interrogeant les personnages étranges qui les habitent. Gardez une trace de vos découvertes dans votre fidèle carnet, et n'oubliez pas de revenir sur vos pas…

Ramasser. Recharger. Recommencer.

Récupérez de la ferraille et des pièces détachées à échanger contre des munitions et des améliorations pour votre arsenal imperméable. Alors que vous progressez dans vos recherches, mesurez-vous aux horribles créatures surnaturelles qui s’avancent et profitez de toute l’aide disponible. L’improvisation, mais avec classe.