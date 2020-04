Gun Crazy dégage le passage direction Nintendo Switch

Amateurs de shoot'em up à défilement horizontal, une nouvelle entrée signée Ritual Games et éditée par Ratalaika Games vient de se frayer un chemin sur Nintendo Switch. Gun Crazy vous met dans la peau d'une policière sur-armée chargée de faire régner la loi grâce à son arsenal. Le titre est prévu pour le 1er mai sur l'eShop, et coûtera 4,99€. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons ci-dessous un descriptif ainsi que le trailer officiel.

Gun Crazy est un jeu d'action rapide et trépidant de style arcade, shoot'em up, rendant hommage aux classiques de la vieille école ! Devenez la femme la plus féroce des forces de police ! Eliminez les fauteurs de troubles à travers 4 niveaux uniques remplis de boss difficiles et de puissants pistolets spéciaux. Caractéristiques : Venez à bout des 4 niveaux uniques

Combattez les boss, offrant chacun leur dose de challenge

Prenez des armes spéciales qui vous mèneront à la victoire

Un gameplay efficace permettent de faire facilement le nettoyage dans les rangs ennemis