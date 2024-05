Guild of Darksteel s'offre une sortie physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis juillet 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Guild of Darksteel va bientôt avoir le droit à une version physique sur Nintendo Switch. C'est Red Art Games qui signe un partenariat avec Guild of Darksteel pour proposer cette aventure en boîte dans le courant du quatrième trimestre 2024. Il y aura en tout 500 copies disponibles sur la boutique de Red Art Games.

Guild of Darksteel est une aventure cinématographique à défilement horizontal qui se déroule dans un monde dark fantasy luxuriant.

Embarquez pour une aventure fantastique et suivez le Sellsword, un immortel qui cherche à donner un sens à sa vie éternelle, en rejoignant la guilde de Darksteel.

Devenez l'un de ses mercenaires immortels et explorez les mystérieux tunnels qui courent sous la ville de Ravenrock.

Caractéristiques

Des combats palpitants : exploitez un système de combat raffiné pour vaincre quiconque se mettra en travers de votre route. Débloquez des combos et améliorez-les à votre guise. Enchaînez les attaques et mettez au point une stratégie qui vous assurera la victoire.

Un monde en effervescence : explorez la ville de Ravenrock réalisée jusque dans ses moindres détails et interagissez avec ses habitants. Chaque personnage possède une histoire riche qui vient alimenter le monde de Guild of Darksteel. Amis ou ennemis, leurs vies ne manqueront pas de vous chambouler.

Une narration profonde et nuancée : inspiré de classiques tels que Flashback ou encore Vagrant Story, Guild of Darksteel raconte une histoire poignante de lutte pour le pouvoir et de recherche de soi en confrontant ses personnages avec leur condition de mortel... ou d'immortel.

Une vision artistique spectaculaire : le monde de Guild of Darkness est constitué de pixel art sombre aux détails évocateurs, accompagné d'une bande-son inquiétante qui pousse à la réflexion. Une palette de couleurs unique et audacieuse donne le ton à votre exploration des ténèbres qui planent sur Ravenrock.