Guild of Ascension - L'ascension de la Nintendo Switch débutera le 19 janvier sur l'eShop

Proposant une formule mêlant Tactical-RPG et Roguelite, Guild of Ascension développé par WhileOne Productions s'apprête à partir à l'ascension de la Nintendo Switch après avoir conquis les joueurs sur Steam. Proposé au prix de 16,99€ sur l'eShop de la console et d'ores et déjà disponible en précommande, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous. Guild of Ascension sera officiellement disponible le 19 janvier 2022 sur l'eShop.

Guild of Ascension est un RPG tactique avec des éléments roguelite, mélangeant combat tour par tour et système de combos en temps réel. Crée des armes, apprends des techniques, lie-toi d'amitié à des bêtes, tombe sur d'étranges créatures, et affronte des boss géants lors de ta conquête de la Tour ! Un système de combos en temps réel La Tour accorde quelques secondes pour bouger librement. Apprends et maîtrise les combos de tes armes ainsi que leurs attaques spéciales afin de pouvoir profiter pleinement de ce temps imparti. Un joueur, deux personnages S'ils souhaitent connaître la réussite dans la Tour, les membres de ton groupe devront réfléchir et agir en harmonie parfaite, comme s'ils partageaient le même esprit. Récupère des récompenses La Tour te récompensera après chaque combat, comme par exemple avec de l'argent et des matériaux qui te seront utiles pour la guilde. Choisis avec soin les privilèges dont tu souhaites bénéficier pour les défis à venir, car l'ascension de la Tour n'est pas chose aisée. Crée de meilleurs équipements Une fois de retour d'une expédition dans la Tour, pense à demander à la guilde de te créer de nouveaux équipements. Il te faudra toute l'aide possible afin d'espérer pouvoir atteindre le sommet. Affronte des boss géants Ne laisse pas la taille de ceux qui gardent les étages de la Tour t'impressionner. Fais usage de ce que tu as appris pour relever le défi ! Bonne chance pour ton ascension.

Source : Nintendo