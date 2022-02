This War of Mine - 11 bit studios promet de reverser les bénéfices des 7 prochains jours de son jeu pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine

Vous n'êtes pas sans savoir que depuis deux jours maintenant les forces militaires Russes ont attaqué l'Ukraine, chamboulant ainsi la scène internationale. Connu depuis plusieurs années pour avoir développé le jeu This War of Mine mettant en avant les ravages de la guerre vus par les civils, et en tant que studio polonais voisin de l'Ukraine, 11 bit studios a décidé de faire un geste fort en soutient aux victimes de la guerre en Ukraine. Durant les 7 prochains jours, tous les bénéfices que rapporteront This War of Mine et ses DLC iront dans un fond spécial qui sera reversé à la Croix Rouge Ukrainienne pour soutenir les victimes de la guerre. Une manière pour les joueurs mais aussi pour le studio de soutenir les victimes de ce conflit.

Déclaration de l'équipe de 11 bit studios :

Aujourd'hui, les forces militaires russes ont attaqué le pays libre d'Ukraine - nos voisins. En tant que studio de jeux polonais et créateurs du jeu anti-guerre mondialement reconnu This War of Mine - qui parle directement de la souffrance et de la misère des civils touchés par la guerre - nous souhaitons par la présente annoncer notre déclaration d'entreprise : nous nous opposons à l'invasion russe de l'Ukraine. Les mots seraient vides de sens sans un acte significatif, et le moment est crucial, donc l'acte est le suivant : pendant les sept prochains jours, tous les bénéfices de This War of Mine, tous ses DLC, sur tous les magasins et toutes les plateformes, iront à un fonds spécial. Dans une semaine, cet argent sera reversé à la Croix-Rouge ukrainienne pour soutenir directement les victimes de la guerre en Ukraine.

Laissez ce message résonner avec tout ce que vous savez sur cette guerre et sur la façon dont elle tue les gens, dévaste leurs vies et leurs foyers. Faisons tout ce que nous pouvons - joueurs et développeurs ensemble - pour soutenir les victimes de la guerre en Ukraine.

sincèrement, tous les gens de 11 bit studios

#FuckTheWar

#Ukraine