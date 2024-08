Guayota - Le pouvoir du feu et de la lumière s'invite sur Nintendo Switch

Se présentant comme un jeu puzzle-aventure en 3D, Guayota est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 13,49€. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Inspiré des légendes des îles Canaries et de la mythologie des Guanches, Guayota raconte l’histoire d’un groupe d’explorateurs, venus du royaume d’Espagne pour trouver la légendaire île de Saint-Brendan. En tant que protagoniste, vous allez rapidement comprendre que cette île, un soi-disant paradis sur terre, cache sans doute de lourds secrets.

Contenu principal :

Les secrets de l’île de Saint-Brendan

Plongez-vous dans un intense jeu d’énigmes inspiré de la légende de Saint-Brendan. Pour retrouver vos compagnons, vous devrez explorer les temples de dieux antiques, chacun protégeant un sombre secret vous permettant de découvrir une partie du passé mystérieux de l’île.

Le pouvoir du feu, de la lumière et des ténèbres

Avec votre torche pour seul équipement, vous devrez utiliser les pouvoirs du feu, de la lumière et des lasers pour progresser dans les temples et résoudre leurs énigmes. Plus vous avancez, plus les défis deviennent complexes et nécessitent un grand sens de l’observation.

Deux modes, deux façons de découvrir la vérité

Lors de l’exploration des temples, vous disposerez de deux modes différents : Le « Monde réel » et le « Plan de la folie ». La réalité est parfois trompeuse : il est donc crucial d’explorer ces deux modes dans votre quête de la vérité.

De nouvelles expéditions et mécaniques d’énigme à maîtriser régulièrement

Chaque temple possède ses propres énigmes et pièges mortels uniques. Et au fil de vos aventures à Saint-Brendan, vous affronterez de plus en plus de défis nécessitant de résoudre les énigmes de nouvelles façons.