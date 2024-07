Guayota - Le jeu Puzzle/Aventure 3D débarquera en août sur Nintendo Switch

Mêlant les univers de Zelda et de l'horreur lovecraftien, le tout basé sur la mythologie des Îles Canaries, Guayota est un jeu Puzzle/Aventure en 3D attendu sur Nintendo Switch et Steam dès cet été. Développé par les espégnols de la Team Delusion et édité en France par Dear Villagers, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date du jeu ci-dessous.

Inspiré des légendes des îles Canaries et de la mythologie des Guanches, Guayota raconte l'histoire d'un groupe d'explorateurs envoyés par le Royaume d'Espagne à la recherche de la légendaire île de Saint Brendan. En tant que protagoniste, vous comprendrez rapidement que cette île, que l'on dit être le paradis sur terre, pourrait en fait cacher de plus sombres secrets.

Caractéristiques principales



Les secrets de l'île de Saint Brendan

Plongez dans un jeu de puzzle riche qui s'inspire de la légende de Saint Brendan. Tout en recherchant vos compagnons, vous explorerez les temples d'anciens dieux, chacun gardant un secret profond et offrant un morceau du passé mystérieux de l'île.



Le pouvoir du feu et de la lumière

Équipé d'une torche, vous devez utiliser les pouvoirs du feu, des lumières et des lasers pour naviguer dans les temples et résoudre leurs énigmes. Au fur et à mesure de votre progression, les défis deviennent de plus en plus complexes et nécessitent une observation minutieuse.



Deux modes, deux façons d'accéder à la vérité

En explorant chaque temple, vous rencontrerez deux modes distincts : Le « Monde réel » et le « Plan de la folie ». La réalité peut parfois être trompeuse : l'exploration des deux modes sera cruciale dans votre quête de la vérité.



De nouveaux mécanismes d'exploration et d'énigmes à maîtriser

Chaque temple présente ses propres énigmes et pièges dangereux. Et au fur et à mesure que votre voyage sur Saint Brendan se poursuit, vous rencontrerez de nouveaux défis impliquant de nouvelles façons de résoudre les énigmes.