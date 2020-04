Guard Duty Avril fait un bond dans le temps direction Nintendo Switch

Sorti initialement en mai 2019 et développé par Sick Chicken Studios, Guard Duty vous propose de vivre une aventure Point & Click se jouant sur 2 périodes bien différentes aux commandes de deux protagonistes l'étant tout autant. Grâce au studio Ratalaika Games, Guard Duty signe son arrivée sur l'eShop de la Nintendo Switch à compter du 24 avril 2020 . Pour plus d'informations, nous vous laissons ci-dessous son communiqué officiel ainsi qu'un trailer.

Tondbert, fidèle gardien du château de Wrinklewood, a beaucoup de comptes à rendre. Sous sa surveillance, quelqu'un s'est glissé dans le royaume et a enlevé la princesse - un événement qui aura des conséquences dans le futur.



Un millier d'années plus tard, l'humanité est à bout de souffle avant d'être anéantie par une force maléfique et sombre. Rejoignez l'agent Starborn pour sauver la Terre et vaincre un mal qui existe depuis des siècles !



Découvrez comment les destins de ces deux personnages jouables s'entremêlent et vous pourriez bien sauver l'humanité dans le même temps dans ce jeu d'aventure traditionnel de type point & click !

Caractéristiques :