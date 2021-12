Groove Coaster Wai Wai Party !!!! s'offre une mise à jour gratuite sur Nintendo Switch

Genre trop peu représenté sur Nintendo Switch au grand dam de votre serviteur, les rares jeux de rythme présent sur Nintendo Switch propose du contenu de base relativement généreux. Testé il y a deux années de ça dans nos colonnes, le jeu Groove Coaster Wai Wai Party !!!! avait déjà une base solide pour les amateurs du genre. Aujourd'hui TAITO vient d'annoncer qu'une nouvelle mise à jour gratuite allait être distribuée le 16 décembre 2021 . Vous trouverez ci-dessous le trailer dédiée à cette mise à jour, ainsi que les nouveautés attendues :

Jeu en ligne jusqu'à 4 personnes !

La mise à jour s'accompagne de deux modes permettant à quatre personnes de profiter du jeu de manière inédite : Match classé vous fait rencontrer d'autres joueurs proches de votre niveau de compétence et Match privé vous permet de jouer avec des amis à un rythme plus détendu.

*Le jeu en ligne nécessite un compte lié et un abonnement à Nintendo Switch Online.

Deux nouveaux modes !

Match de classement

Le jeu vous associe automatiquement à d'autres joueurs proches de votre niveau de compétence.

Match privé

Décidez des règles du jeu et recherchez vous-même d'autres joueurs.

Notes et récompenses pour les matchs de classement

Chaque match de classement consiste à jouer 4 chansons. La position des joueurs est déterminée par les points qu'ils gagnent, et cette position détermine leur classement. Vous pouvez également gagner des titres et des récompenses par message en accumulant les points gagnés lors de chaque match !

Plus de statistiques et de classements !

Les joueurs peuvent vérifier leur taux de score moyen, leurs statistiques de jeu en ligne et bien plus encore dans la section Records nouvellement élargie, et s'affronter sur de nouveaux classements pour les points gagnés dans les matchs classés.

Nouvelle fonction de capture d'écran !

Faites des captures d'écran et partagez-les en ligne !

Les meilleurs VTubers : Gawr Gura et Tokino Sora rejoignent la fête !

Deux nouveaux personnages de l'agence Hololive Production, Gawr Gura et Tokino Sora, rejoignent le jeu en tant que navigateurs et avatars, tous deux entièrement vocalisés !

De nouvelles pistes !

En même temps que Gawr Gura et Tokino Sora rejoignent Groove Coaster, deux nouvelles pistes sont également ajoutées :