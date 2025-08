GROOVE COASTER FUTURE PERFORMERS disponible sur Nintendo Switch

Grand amateur de jeux de rythme, votre serviteur était étonné de ne pas avoir vu cette annonce lors du Nintendo Direct. TAITO et Square Enix viennent en effet de sortir GROOVE COASTER FUTURE PERFORMERS sur l'eShop de la Nintendo Switch. pour la première fois, les joueurs vont pouvoir découvrir la licence avec un affichage de l'action sur l'ensemble de vos écrans, et non une simple bande verticale jusque-alors. Proposé au prix de 44,99€, nous vous laissons découvrir un trailer du jeu ci-dessous. Rassurez-vous, le titre est bien sur l'eShop européens avec des sous-titres anglais.

Une fusion saisissante de musique et d'images Groove Coaster est un jeu de rythme où vous jouez en dévalant des pistes qui tournent au rythme de la musique. Grâce à des effets sonores et lumineux dynamiques, vous vous sentirez complètement immergé, comme si vous étiez plongé dans un monde musical et que vous y jouiez ! Visuels améliorés Pour la première fois dans la série, l'écran de jeu est entièrement horizontal, vous permettant de plonger dans l'univers musical ! L'expression visuelle a été grandement améliorée, et certaines chansons incluent même des scènes tirées des clips originaux ! Deux styles de jeu au choix Vous pouvez choisir entre deux styles de jeu différents, adaptés à votre niveau ! Niveau basique : Jouez tranquillement avec quatre types de notes, idéal pour les débutants. Niveau avancé : Relevez le défi avec neuf types de notes, idéal pour les vétérans des jeux de rythme et les fans de la série classique en quête d'une expérience plus riche et enrichissante ! Un « Mode Histoire » entièrement doublé avec un casting de stars Pour la première fois dans la série, profitez d'un mode Histoire luxueux et entièrement doublé ! Centrée sur deux protagonistes, Sendou Kakeru et Himekawa Aria, une riche galerie de personnages, dont des camarades de classe, des professeurs et des rivaux d'autres écoles, rejoint l'histoire. L'aventure commence alors qu'ils visent la victoire au tournoi « Groove Coaster », un sport futuriste où les joueurs s'élanceront sur des pistes…

Source : Nintendo