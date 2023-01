Gripper - Akira rencontre Furi dans un nouveau jeu d'action sur Nintendo Switch

Que se passerait-il si les univers de Akira et de Furi se rencontraient pour former une nouvelle licence ? Le développeur Heart Core LTD vous apporte sa vision de la chose avec l'annonce de Gripper. Attendu en début d'année 2023 sur PC et Nintendo Switch, le titre se présente comme un titre où l'on enchaîne les boss dans un jeu d'action intense à dos de moto. En attendant d'en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir ci-dessous un premier trailer ci-dessous.

Dans Gripper, les joueurs incarnent None, un cyber-motard coincé dans un monde qui s'effondre. Séparé de ses parents depuis longtemps, None est ramené dans leur vie et obligé de sauver le monde de l'IA connue sous le nom de Zero. Pour ce faire, il doit voyager à travers des paysages post-apocalyptiques reliés par des tunnels traîtres, explorer des terres mortes avec l'aide de son ami chat mécanisé Cat-Kit, et finalement vaincre des boss implacables en leur arrachant le cœur.

La boucle de jeu de Gripper se compose de trois phases : le HUB, les tunnels et les combats de boss. Le HUB permet aux joueurs d'améliorer et de personnaliser leur moto, d'installer des consommables pour la bataille à venir et, surtout, de parler à Cat-Kit, l'adorable compagnon intense. Les tunnels proposent des actions de conduite et de glisse sur des rythmes synthétiques entraînants inspirés du travail de Carpenter Brut. Enfin, les combats de boss mettent en scène des méchas ennemis colossaux qui symbolisent les différentes étapes du deuil. Chacun d'entre eux a un point faible différent qui nécessite une approche unique pour survivre. En apprenant les meilleures stratégies pour chaque partie du jeu, les joueurs peuvent aider à rétablir le monde, à vaincre le grand mal de Zéro, et même avoir une chance de sauver leurs parents.