GrimGrimoire OnceMore - Le jeu de stratégie de Vanillaware nous dévoile son trailer de lancement

Le jeu de stratégie en temps réel GrimGrimoire de Vanillaware revient en force cette semaine dans une édition remasterisée dénommée GrimGrimoire OnceMore. Attendu pour le 7 avril 2023 sur les Nintendo Switch et consoles Playstation Européennes, le titre est déjà disponible en Amérique du Nord depuis mardi. L'occasion de vous présenter ci-dessous le trailer de lancement du jeu.

GrimGrimoire OnceMore transporte le jeu d'aventure et de stratégie classique de Vanillaware dans le présent ! Rejoignez la magicienne en herbe, Lillet Blan, à la Silver Star Tower, une célèbre académie pour magiciens. Mais les murs de la tour cachent bien des secrets : mystères, monstres et menaces rôdent. Utilisez le pouvoir de la magie pour dissiper les secrets de la tour et découvrir la vérité sur la Silver Star Tower !