GRIME s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 25 janvier 2024, GRIME est un Metroidvania à l'ambiance noire qui rappelle les bons vieux Souls de From Software. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus à cause de son format tout dématérialisé, Clover Bite et Akupara Games ont signé un partenariat avec Super Rare Games pour proposer GRIME en version physique dès le 25 juillet prochain. Le titre sera disponible sur deux plateformes différentes en exclusivité sur la boutique en ligne de Super Rare Games :

4000 copies sur Nintendo Switch

1000 copies sur PS5