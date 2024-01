GRIME Definitive Edition s'offre une sortie sur Nintendo Switch fin janvier

Initialement annoncé à l'occasion d'un Indie World fin 2021, GRIME se présentait comme un mélange entre un Metroidvania et un Souls Like à l'ambiance particulière. La version Nintendo Switch étant tombée dans l'oublie depuis, le développeur Clover Bite et l'éditeur Akupara Games viennent de surprendre tout le monde en annonçant que le titre était toujours d'actualité, et qu'il serait disponible sur Nintendo Switch le 25 janvier 2024 .

Un matériau inhabituel s'effondre sur lui-même, le monde frémit, se contracte, et voilà que vous naissez. Un monde étrange, inconnu et pourtant familier vous attend. Vous devrez survivre aux horreurs qui vous attendent. Explorez un environnement surréaliste, absorbez tous les ennemis que vous croiserez, et servez-vous de leurs caractéristiques contre eux tandis que vous devenez peu à peu bien plus que ce que vous étiez autrefois. GRIME vous laisse une grande liberté de gameplay, vous permettant d'améliorer uniquement les caractéristiques qui vous correspondent le mieux. En évoluant dans une variété de décors familiers, en rencontrant leurs habitants, et en découvrant la source de leur folie, vous verrez qu'il existe plus d'une façon de détruire un ennemi. Dans GRIME, vous contrôlez une incarnation sans nom de la destruction, vous frayant un chemin à travers un paysage aberrant où règnent des monstres formés par la roche. Armé de diverses "armes vivantes" et d'une tête de trou noir, vous consommez l'essence des morts pour renforcer votre vaisseau et débloquer de puissantes améliorations. Caractéristiques : Surréalisme à couper le souffle - Découvrez de mystérieux secrets dans des grottes suintantes et des déserts couverts de visages. Rencontrez des personnages d'un autre monde dans des civilisations distinctes à travers un monde organique et interconnecté, le tout rendu en 3D. Affrontez des ennemis nés du monde lui-même et engloutissez-les.

