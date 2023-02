Grim Guardians: Demon Purge - Les sœurs Shinobu et Maya de Gal*Gun Double Peace de retour dans un metroidvania

PQube vient d'annoncer un partenariat avec lnti Creates pour nous présenter un nouveau side-scroller en 2D portant le nom de Grim Guardians: Demon Purge, mettant en avant les sœurs Shinobu et Maya issues de Gal*Gun Double Peace. Si les versions Playstation verront le jeu le 23 février 2023, la version Nintendo Switch quant à elle sera disponible dans le courant du printemps 2023 en version dématérialisée et en version physique ! De plus, une édition collector sera également proposée au début de l'été 2023 .

Lorsque le château d'un démon assombrit la terre, deux sœurs défient ses salles. Ensemble, elles peuvent briser la malédiction ! Entrez dans le monde de "Gal*Gun : Double Peace" une fois de plus avec une touche de metroidvania en 2D !

Shinobu et Maya de retour - Vos deux sœurs chasseuses de démons préférées de "Double Peace" sont de retour ! Cette fois, elles ont pour mission de ramener à la normale leur école, qui s'est transformée en château démoniaque.

Des compétences différentes pour les personnages - Les deux sœurs ont des capacités très différentes - laquelle choisirez-vous ?

Des sections d'histoire de style roman visuel avec de superbes illustrations et des dialogues amusants !

Coopération à 2 joueurs - Jouez avec un ami en mode coopération et éliminez ensemble les boss qui rôdent dans les couloirs !

Utilisez les trois styles de difficulté pour jouer à votre façon.

Découvrez la qualité et le défi que vous attendez d'un titre d'Inti Creates, cette fois dans une esthétique gothique et d'horreur.

Grim Guardians : Demon Purge " sera disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 23 février 2023 !

Sortie physique au printemps 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

L'édition collector sortira à l'été 2023, avec des bonus tels qu'un magnifique artbook, une figurine en acrylique holographique et bien plus encore !