GRIDbeat! est disponible sur Nintendo Switch

Si vous cherchez une idée de jeu de rythme et de réflexion, Acclaim et le développeur Ridiculous Games proposent de découvrir dès aujourd'hui GRIDbeat! sur Nintendo Switch. Proposé au prix de lancement de 15,39€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Bienvenue dans GRIDbeat!

Un dungeon crawler version cyber et rythmique, dans lequel chaque mouvement doit épouser la musique sous peine de crash système.

Tu viens d'infiltrer Knoss.OS, le réseau d'entreprise le plus sécurisé au monde, et de dérober de précieuses données. Mais le piège se referme sur toi, des protocoles de sécurité et des logiciels malveillants te pourchassent. Ta seule issue ? Une parfaite synchro avec le système. Respecte le beat pour t'échapper de la grille.

CARACTÉRISTIQUES

* Dungeon crawler basé sur le beat

Dans GRIDbeat!, les mouvements, les combats et les interactions doivent suivre le beat. Chaque niveau est un défi tactique dans lequel rythme rime avec survie.

* Exploration explosive

Parcours de véritables labyrinthes de données tout en gardant un œil sur les menaces, comme le formatage de serveur capable de nettoyer un niveau dans son intégralité.

* Pouvoirs et compétences à améliorer

Installe des logiciels pour contrer les menaces du système, déniche des secrets et surmonte les défis.

* Combats de boss contre les cyberaisons

Neutralise les IA gardiennes lors de batailles intenses et rythmées pour atteindre le port de sortie et quitter l'unité centrale.

* Garde le rythme !

GRIDbeat! propose une bande-son électro idéale pour plonger dans l'action. Chaque mouvement, pouvoir et attaque doit suivre le beat. Suis le rythme de la musique et laisse les morceaux te guider à travers la grille !