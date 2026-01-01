GRIDbeat! arrive en rythme sur Nintendo Switch

Acclaim et Ridiculous Games ont dévoilé hier un nouveau trailer de leur prochain jeu GRIDbeat!. Se présentant comme un mélange de Donjon-Crawler et de jeu de rythme, le titre sera disponible à partir du 26 mars 2026 sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur Steam. Nous vous laissons visionner le trailer en question ci-dessous.

Bienvenue dans GRIDbeat! Un dungeon crawler version cyber et rythmique, dans lequel chaque mouvement doit épouser la musique sous peine de crash système. Tu viens d'infiltrer Knoss.OS, le réseau d'entreprise le plus sécurisé au monde, et de dérober de précieuses données. Mais le piège se referme sur toi, des protocoles de sécurité et des logiciels malveillants te pourchassent. Ta seule issue ? Une parfaite synchro avec le système. Respecte le beat pour t'échapper de la grille.

Source : Nintendo