GRID™ Legends: Deluxe Edition disponible sur Nintendo Switch 2

Et si pour la fin du mois de janvier on mettait le pied au plancher direction la Nintendo Switch 2 avec la sortie de GRID™ Legends: Deluxe Edition ? Le jeu de course de Feral Interactive a enfin le droit à sa version Nintendo Switch 2, accessible dès à présent sur l'eShop de la console.

Sport automobile explosif. Rivalités roues contre roues. Action à couper le souffle.

Le mélange unique de course d'arcade et de simulation précise de Codemasters débarque sur Nintendo Switch 2, avec des graphismes d'une netteté exceptionnelle qui laissent la concurrence loin derrière.

Deluxe Edition est fourni avec tous les DLC et bourré d'action ultra rapide, de la grille de départ au drapeau à damier.

SPORT MÉCANIQUE DÉMENT SUR NINTENDO SWITCH 2

Des graphismes époustouflants, un énorme choix de véhicules et une sensation de vitesse exaltante, à la maison comme en déplacement.

10 DISCIPLINES À DOMINER

Des prototypes GT et des Hypercars en passant par les Trucks et les Open-Wheels ; venez affronter la meute ou améliorer vos meilleurs temps dans des courses ultra rapides, des épreuves d'élimination et des chronos.

ATTEIGNEZ LE SOMMET

Progressez au classement dans le colossal mode Carrière de Legends ou façonnez votre expérience grâce au mode Créateur de course personnalisable à l'infini.

OPTIMISÉ À LA PERFECTION

Fourni avec l'intégralité des DLC : le derby de démolition Classic Car-Nage, le mode Endurance, l'ajout des épreuves Carrière et Histoire, ainsi que les véhicules et circuits bonus.

LUMIÈRE, CAMÉRA, ACTION !

Mode narratif en prise de vues réelles — La route de la gloire offre une expérience unique dans les multiples péripéties de la GRID World Series.