Grid Force - Mask of the Goddess se dévoile sur Nintendo Switch

Se présentant comme un mix entre Bullet-Hell et Tactical-RPG, Grid Force - Mask of the Goddess vient de confirmer sa sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents le 11 août 2022 . Pour en apprendre davantage sur ce titre signé Dreamnauts Studios et Gravity Game Arise, nous vous laisssons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Les joueurs jouent le rôle de Donna et créent une équipe de 4 personnages maximum à partir d'un large casting qu'ils ont recruté au cours de leur voyage. En affrontant des vagues d'ennemis, en battant des boss difficiles et en prenant des décisions qui changeront le cours de l'histoire, les joueurs ont toute latitude pour constituer l'équipe de rêve de leur choix. Avec des dizaines de personnages à recruter, à améliorer et avec lesquels s'engager au fur et à mesure que l'histoire progresse, l'échange rapide entre votre équipe pendant le combat est la clé pour créer des synergies ultimes et conquérir la grille. Caractéristiques : Des dizaines de personnages uniques à recruter et à améliorer.

Des milliers de combinaisons d'équipes possibles.

Des batailles en grille dures comme la pierre et de puissants combats de boss.

Une histoire racontée dans de magnifiques bandes dessinées interactives de style manga.

Une bande-son inspirée des années 90.

Des arbres de dialogue denses.

Des choix cruciaux qui mènent à des embranchements de l'histoire.