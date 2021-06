Greak : Memories of Azur se dévoile sur Nintendo Switch

Nouveau jeu d'aventure dessiné à la main et signé Team17 et Navegante Entertainment Greak : Memories of Azur vient d'être annoncé sur Nintendo Switch. Vous proposant de suivre les aventures d'une fratrie composée Greak, Adara, and Raydel dans leur lutte contre un étrange envahisseur, Greak : Memories of Azur sera disponible à compter du 17 août 2021 sur l'eShop de la console.

Caractéristiques principales : Art et animation dessinés à la main : Profitez d'un récit captivant racontant une histoire de famille, de maison et d'union, le tout animé par de superbes dessins à la main.

Des énigmes spécialement conçues : Les joueurs devront résoudre des énigmes complexes pour naviguer dans le monde d'Azur, en utilisant les capacités uniques des trois frères et sœurs pour fuir la menace.

Une jouabilité unique : Chaque frère et sœur possède ses propres pouvoirs et capacités, et les joueurs passeront d'un trio à l'autre pour naviguer au mieux dans le monde.

Bande-son avec orchestre en direct : Profitez des thèmes musicaux expressifs et atmosphériques spécialement créés pour mettre en valeur cette aventure unique.