Gravitar: Recharged - Le jeu culte de Atari reviendra début juin sur Nintendo Switch

Dévoilé à la fin du mois d'avril, Gravitar: Recharged est une version améliorée du titre original de Atari paru sur Arcade en 1982. Alors que nous savions que le titre était attendu dans le courant du printemps 2022, Atari vient de confirmer que Gravitar: Recharged sera o fficiellement disponible le 2 juin 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch

Gravitar : Recharged est une réimagination du 21e siècle d'un joyau caché de 1982. Ce titre incroyablement ambitieux reprenait le gameplay "tourner, pousser et tirer" d'Astéroïdes et de Space Duel, le combinait avec les mécanismes de gravité de Lunar Lander et y ajoutait l'intrigue de l'exploration spatiale. Le résultat est un jeu d'arcade notoirement difficile qui a captivé l'imagination des passionnés mais n'a pas connu de succès commercial à sa sortie. Atari s'est associé aux développeurs Sneakybox et Adamvision Studios pour faire découvrir ce classique culte à une nouvelle génération de joueurs.

Tout comme l'original, Gravitar : Recharged est un projet ambitieux qui donne une nouvelle direction à la série Recharged. L'abandon des graphismes vectoriels au profit d'un style plus pictural, avec des teintes pastel plus douces, sert de toile de fond à un jeu de stratégie plus profond et plus complexe. Les graphismes sont complétés par la partition atmosphérique de la compositrice primée Megan McDuffee qui évoque un sentiment d'émerveillement et équilibre parfaitement les moments de sérénité et de tension alors que vous explorez chaque nouvelle planète et système solaire.

Caractéristiques principales :

Loin de chez vous : voyagez à travers la galaxie en mode arcade, visitez des planètes pour progresser dans des systèmes solaires de plus en plus difficiles dans votre quête pour rentrer chez vous.



Explorez, triomphez, recommencez : réalisez 24 missions distinctes pour grimper dans les classements mondiaux et vous affirmer comme l'ultime aventurier de l'espace.



De puissantes améliorations : Grâce à la technologie dont vous disposez, utilisez votre rayon tracteur pour vous procurer des bonus tels que des missiles à tête chercheuse et des disrupteurs EMP électrisants.



Vous n'êtes plus si seul : Ne soyez plus condamné à errer seul dans l'univers, jouez avec un partenaire dans chaque mode de jeu. Connecte-toi à un deuxième joueur via un câble et travaille ensemble pour atteindre chaque objectif et rentrer chez toi.