Grapple Dogs: Cosmic Canines disponible le 12 septembre sur Nintendo Switch

Après un premier opus paru en 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Grapple Dogs est de retour avec une nouvelle aventure 2D dénommée Grapple Dogs: Cosmic Canines. Disponible ce 12 septembre au tarif de 17,49€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer dédié.

DEUX CHIENS VALENT MIEUX QU'UN !

Plus de chiens = encore plus d'action ! La mystérieuse Luna se joint à l'aventure, son arsenal venant ajouter de nouvelles possibilités de gameplay inédites. Alternez à votre guise entre Pablo, héros passé pro en matière de balancement et Luna, l'anti-héroïne à la gâchette facile !

LE RETOUR DE PABLO

L'extrêmement caressable, aventureux et acrobatique Pablo fait son grand retour, toujours accompagné de son fidèle grappin qui lui permet de se déplacer avec style et aisance dans les différents niveaux et mondes à travers le cosmos, mais aussi d'accomplir défis et épreuves de plateformes complexes. Il pourra également compter sur de nouvelles capacités et de nouveaux amis pour l'aider dans son aventure !

BALANCEZ-VOUS AVEC STYLE

Pour celles et ceux qui apprécient vraiment le challenge, des objets à collectionner optionnels vous permettront de peaufiner encore davantage vos prouesses au grappin et au tir ! Mettez vos talents de speedrunning à l'épreuve grâce aux modes Contre-la-montre et faites la course contre le(s) monde(s) entier(s) de manière à prouver à toutes et à tous qui est le canin ultime !

CARACTÉRISTIQUES