Grandia II - L'OST du jeu bientôt disponible en format Triple Vinyle

Si le RPG Grandia n'est arrivé que très tardivement entre les mains des joueurs Nintendo avec la sortie de Grandia HD Collection sur Nintendo Switch, la licence de Game Arts a passé de longues années à enchanter les joueurs sur supports concurrents avec ses aventures et sa bande-son. A l'occasion d'un partenariat entre Wayô Records et Just for Games, nous aurons très prochainement la chance de pouvoir (re)découvrir l'OST de Grandia II grâce à une sortie de l'OST au format triple vinyle dès le 31 août 2023 . Ce pressage inédit sera disponible en version bleue profond exclusive, dans un boxset collector aux pochettes individuelles richement illustrées, contenant également un livret 16 pages contenant des illustrations et commentaires de l'équipe.

À propos de Grandia II Memorial Soundtrack 3LP :

Repartez pour la plus grande des aventures aux côtés de Ryudo et son équipe ! Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec Game Arts pour cette nouvelle édition au format vinyle de la bande originale de Grandia II, composée et arrangée par Noriyuki Iwadare et entièrement remasterisé pour le format vinyle ! Titre culte de la Dreamcast sorti au Japon en 2000 et notamment acclamé pour son système de combats innovant, le jeu a récemment bénéficié d'une version remaster en 2019 sur Nintendo Switch et PC.

L'édition Grandia II Memorial Soundtrack se présente sous la forme d'un luxueux coffret vinyle, nouvellement illustré pour l'occasion par le character designer original du jeu, Youshi Kanoe.

Elle contient 3 disques vinyles de couleur exclusive bleue insérés dans une pochette individuelle et illustrée et un livret 16 pages nouvellement élaboré avec les superbes illustrations de Youshi Kanoe et de nouveaux commentaires de l'équipe dont Kei Shigema (scénariste), Atsuko Nishida (Designer), Noriyuki Iwadare (compositeur) ainsi que de la chanteuse Kaori Kawasumi.