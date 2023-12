Grand Theft Auto VI dévoile enfin sa première bande-annonce et sa date de sortie

Le couperet est tombé, Grand Theft Auto VI (GTA 6) n'est définitivement pas prévu sur Nintendo Switch comme nous avions pu le prévoir mais le titre le plus attendu de ces 10 dernières années vient de dévoiler sa toute première bande-annonce et sa fenêtre de sortie. Initialement prévu pour ce mardi 5 décembre à 15 heures la bande-annonce du jeu fut dévoilée officiellement par Rockstar Games après un leak de celle-ci plus tôt dans la nuit.

Grand Theft Auto VI portera bien ce nom, se déroulera à Vice City (Miami) et sortira en 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series S et Series X sans plus de précision de date. D'ici là la Nintendo Switch aura très probablement été remplacée par une nouvelle console et cette nouvelle console égalisera peut-être la Xbox Series S en terme de puissance. De quoi faire encore une fois fantasmer les joueurs Nintendo de peut-être un jour (probablement pas) voir débarquer ce GTA 6 sur leur console Nintendo.