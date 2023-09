Gothic - Le classique de 2001 de retour sur Nintendo Switch

Développé par la société allemande Piranha Bytes et distribué par la société Shoebox en 2001, le RPG Gothic est de retour en 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch dans une nouvelle version sobrement intitulée Gothic Classic éditée par THQ Nordic. Proposé au prix de 29,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Le classique qui a révolutionné les jeux de rôle

Retournez à Myrtana en tant que héros sans nom dans Gothic Classic, le RPG primé qui a façonné et inspiré d'innombrables jeux de rôle. Découvrez-le maintenant pour la première fois sur Nintendo Switch.

La guerre a éclaté dans le royaume de Myrtana. Les hordes orques ont envahi le territoire humain et le roi de la terre avait besoin de beaucoup de minerai pour forger suffisamment d'armes, afin que son armée puisse se dresser contre cette menace. Quiconque enfreint la loi en ces temps obscurs est condamné à servir dans la gigantesque colonie pénitentiaire de Khorinis, où l'on extrait le minerai dont on a tant besoin.

Toute la zone, surnommée "la colonie", est entourée d'une barrière magique, une sphère de deux kilomètres de diamètre, qui isole la colonie pénitentiaire du monde extérieur. La barrière peut être franchie de l'extérieur vers l'intérieur, mais une fois à l'intérieur, personne ne peut s'échapper. La barrière est une arme à double tranchant : les prisonniers en profitent pour se révolter. La colonie s'est divisée en trois factions rivales et le roi a été contraint de négocier pour obtenir son minerai, et non plus seulement de l'exiger.

Vous êtes jeté à travers la barrière dans cette prison. Dos au mur, vous devez survivre et former des alliances volatiles jusqu'à ce que vous puissiez enfin vous échapper.