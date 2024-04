Gori: Cuddly Carnage - Une nouvelle date de sortie calée à fin août sur Nintendo Switch

Après un report à une date indéterminée, Gori: Cuddly Carnage revient dans en cette fin de mois d'avril avec un nouveau trailer, et une date de sortie à la clé. Les joueurs pourront prendre le contrôle du félin amateur de skateboard à partir du 29 août 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Un chat aux pattes mignonnes et aux griffes vicieuses, Gori, son sympathique hoverboard F.R.A.N.K, et l'IA perpétuellement triste, CH1P, sont les seules choses qui se dressent entre ce qui reste de la société et l'Adorable Army - une horde de licornes et de jouets fous et assoiffés de sang, déterminés à détruire totalement le monde. Déchaînée accidentellement par l'infortuné professeur Y, cette collection d'anciens jouets devenus tyrans parcourt maintenant la Terre sous la direction de Pinky, le dictateur malade à la tête des Ultra Pets.

Gori : Cuddly Carnage cherche à redéfinir le jeu de plateforme des années 90 pour un public moderne. Plein d'humour noir, de jouets terrifiants et de boss cauchemardesques, il s'agit d'une aventure héroïque non censurée où tous les coups sont permis.