Gori: Cuddly Carnage - La démo est disponible sur Nintendo Switch

Attendu pour la fin du mois sur l'eShop de la Nintendo Switch, La démo de Gori: Cuddly Carnage est accessible aux joueurs qui le souhaitent. Cela permettra de découvrir avec quelques jours d'avance cet univers atypique, et voir si la version Nintendo Switch est correctement optimisée. Pour rappel, Gori: Cuddly Carnage sera disponible le 29 août 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Alimentée par une demande insatiable, « Cool-Toyz Inc. » créa « Ultra Pets ». Les compagnons ultimes qui n'ont jamais besoin de manger ou de faire une pause pipi, et qui sont insensibles aux ravages du temps. Tout le monde était loin de se douter que ces parfaits petits animaux transformés en abominables jouets cauchemardesques voudraient à tout prix faire disparaître l'humanité tout entière.

Maîtrisez des armes explosives et effectuez des combos dévastateurs dans un combat épique pour empêcher l'Armée adorable de conquérir la galaxie, et sauvez la professeur Y, leur créateur disparu et le seul humain à avoir aimé Gori et ses amis. Repoussez les limites de vos compétences de combat et de jeu de plateforme, et frayez-vous un chemin dans ce monde aux paysages étranges bourrés de dangers environnementaux et à l'humour mature et tranchant, avec une bande originale fracassante, au rythme endiablé.

Ces héros doivent suivre et anéantir les généraux de l'Armée adorable, et, avec l'aide d'un groupe sauvage d'alliés improbables, lever le voile sur la Cool Toyz Inc. et révéler les secrets de cette aventure Hack 'n' Slash palpitante et bourrée d'action. Préparez-vous au carnage !