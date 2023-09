Gori Cuddly Carnage dévoile un nouveau trailer

Prochain titre de Angry Demon Studio à paraître sur Nintendo Switch et supports concurrents, Gori Cuddly Carnage vient de s'offrir un tout nouveau trailer à découvrir ci-dessous. Comme toujours avec les versions multiplateformes, nous attendrons d'avoir un aperçu clair de la version Nintendo Switch avant de faire des conclusions sur la qualité de cette version hybride. En plus de présenter le mélange unique de créations adorablement tordues et de combats viscéraux de Gori, la bande-annonce a également révélé les skins cosmétiques " Day One " disponibles pour Gori et F.R.A.N.K en guise de remerciement à ceux qui ont souhaité le jeu et qui l'ont acheté pendant la période de lancement. Pour le moment, Gori Cuddly Carnage n'a toujours pas de date de sortie précise.