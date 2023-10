GORI Cuddly Carnage - Chat alors, une édition physique en approche sur Nintendo Switch

Prochain titre de Angry Demon Studio à paraître sur Nintendo Switch et supports concurrents, Gori Cuddly Carnage est sorti tout récemment de sa torpeur après l'annonce de son report courant 2024. En plus de l'attendre sur Nintendo Switch et consoles Playstation, Wired Productions, le développeur indépendant Angry Demon Studio et Just For Games viennent d'annoncer un nouveau partenariat pour proposer ce Hack'n Slash cyberpunk en version physique. En attendant une date de sortie plus précise, et les premières images de la version Nintendo Switch, nous vous laissons le dernier trailer du jeu ci-dessous.

L'édition physique du jeu bénéficiera de bonus physiques dont : Un set d'autocollants deluxe découpés

Un poster double face

Une jaquette réversible à l'artwork gore

Un code de téléchargement pour la bande-son et un artbook du jeu Pour les plus chanceux, dix planches de skateboard GORI seront à gagner en trouvant l'un des dix tickets d'or présents parmi toutes les éditions physiques du jeu !