Gori: Cuddly Carnage confirmé pour 2023 sur Nintendo Switch

Savez-vous ce que l'on obtient si on mélange chat bipède, skate 2.0, monstres à gogo et effets psychédéliques ? Vous obtenez le dernier titre de Angry Demon Studio édité par Wired Productions : Gori: Cuddly Carnage. La dernière bande-annonce dévoilée cette semaine nous a permis de confirmer que le titre sortira sur Nintendo Switch ainsi que les supports concurrents dans le courant de l'année 2023 . Et pour les joueurs PC, une démo est accessible dès à présent. En attendant de voir de plus près à quoi ressemblera le jeu sur nos consoles hybrides, nous vous laissons visionner ci-dessous le trailer en question.

Développé avec Unreal Engine 5 et lauréat de l'Epic MegaGrant, Gori: Cuddly Carnage est une aventure Hack 'n' Slash à la troisième personne se déroulant dans un monde fluo futuriste de jouets mutants déjantés. Incarnez Gori, adorable héros félin, et chevauchez un skate volant qui sème la mort pour sauver la fine équipe d'une chat-astrophe assurée. Découvrez les capacités ébouriffantes qui attendent les joueurs dans Gori: Cuddly Carnage dans la toute nouvelle bande-annonce ci-dessous.