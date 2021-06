Goosebumps: Dead of Night s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti en septembre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Goosebumps: Dead of Night s'apprête à revenir cette fois-ci en format physique. Plus connu chez nous sous le nom Chair de Poule, ce titre vous invite à la rencontre des nombreuses créatures effrayantes de R. L. Stine dans un jeu mêlant aventure et énigmes. Cette sortie en version physique est le résultat du travail de GameMill Entertainment, Cosmic Forces et Just For Games. La version physique de Goosebumps: Dead of Night est d'ores et déjà disponible en précommande sur la boutique de Just For Games au prix de 29,99€. La date de sortie du jeu est planifiée au 14 septembre 2021 .

À propos de Goosebumps: Dead of Night : Slappy le pantin a lancé les horribles monstres de Chair de Poule à vos trousses ! Échappez à des créatures effrayantes comprenant une créature du cimetière, des nains de jardin, l’Annihilator 3000, Murder le clown et le loup-garou des marécages tout en ramassant les pages dispersées du livre de Slappy pour parvenir à l’isoler. Vous parcourerez les lieux emblématiques de Chair de Poule tout en cherchant des indices, en évitant les monstres et en résolvant les énigmes les plus sournoises de Slappy. À vous de contrecarrer le plan machiavélique de Slappy en l’empêchant de déployer ses monstres à travers le monde... Mais ne vous en faites pas, des alliés sont là pour vous prêter main forte : Nikola Tesla, le docteur Brewer et R.L. Stine, doublé par Jack Black. Attention, âmes sensibles, s’abstenir ! Dans Goosebumps Dead of Night, la franchise à succès Chair de Poule a servi de base à un jeu d’aventure et de survie horrifique à la première personne. Affrontez des monstres terrifiants gérés par l’IA à travers trois chapitre, avec un gameplay d’infiltration et des graphismes 3D. Le jeu prend également en charge les vibrations HD, les commandes tactiles et le gyroscope sur Nintendo Switch.