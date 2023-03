Goons: Legends & Mayhem - Quand Mario Strickers découvre le hockey sur glace

Avez-vous déjà imaginé ce que pourrait donné Mario Strickers si on remplaçait le foot par du hockey sur glace ? C'est ce que vous proposent de découvrir Firestoke et RageCure Games avec leur jeu Goons: Legends & Mayhem. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2023, nous vous laissons découvrir ci-dessous un premier trailer accompagné d'un descriptif officiel.

Pouvant accueillir de 1 à 6 joueurs, Goons : Legends & Mayhem est un jeu d'action de hockey en 3 contre 3 avec une variété de modes PvE et PvP, y compris une campagne scénarisée complète. Les joueurs peuvent choisir l'un des huit personnages répartis en trois classes : le tireur d'élite orienté vers l'attaque, l'homme de main orienté vers la défense et l'ailier, un joker qui peut soit se concentrer sur le soutien de son équipe, soit agir comme une douleur constante dans le cou des adversaires. Chaque personnage possède ses propres capacités spéciales, comme les mines explosives, la congélation des adversaires dans un cube de glace et la téléportation, ce qui ajoute un élément de pugilat cartoonesque à ce jeu de hockey où le travail d'équipe est la clé du succès.