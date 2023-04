GOODBYE WORLD s'offrira une version physique en mai sur Nintendo Switch

Disponible depuis novembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, GOODBYE WORLD vous plonge dans une aventure narrative mettant en scène deux amies développeuses de jeu vidéo, se heurtant face à la dure réalisé du monde professionnel qui les passionne. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire en dématérialisé, Numskull Games, PM Studios et les développeurs YO FUJII & Isolation Studio ont signé un partenariat avec Just For Games pour proposer le jeu en version physique à partir du 26 mai 2023 .

À propos de GOODBYE WORLD : Une dure réalité. Une passion perdue. L’histoire de 2 créatrices. La programmeuse Kanii et la graphiste Kumade sont 2 amies qui se sont rencontrées à l'université. Depuis l'obtention de leur diplôme, elles créent ensemble des jeux vidéo indépendants. Mais jusqu'à présent, la vie a été dure. Leurs jeux ne se vendent pas et la plupart de leur temps est consacré à des jobs à mi-temps pour joindre les deux bouts... Rejoignez-les dans leur aventure, dans une histoire sincère et émouvante. Caractéristiques principales : 13 chapitres suivent les protagonistes à travers leurs difficiles experiences.

Jouez tout au long de 12 niveaux d’un jeu Puzzle Platformer à l’intérieur même du jeu.

Des visuels, de l’audio et de la musique magnifiquement rétro.