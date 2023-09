Goodboy Galaxy - Le nouveau metroidvania rétro de la GBA est disponible en précommande

Deux ans après le lancement de son Kickstarter, le metroidvania rétro Goodboy Galaxy arrive enfin dans la dernière étape de son développement avant sa sortie dans le courant de l'hiver 2023. Pour l'occasion, les développeurs Jeremy Clarke et Richard Nicol viennent d'annoncer ue bonne nouvelle, la mise en vente des version physiques de Goodboy Galaxy en version cartouche pour la GBA. En effet, en plus de proposer la ROM à l'achat via Itch.i, un partenariat a été passé avec First Press Games pour proposer le jeu en précommande juste-ici en deux éditions : Standard et Limitée.

La planète d'origine de Maxwell est sur le point de s'effondrer. Dans un ultime effort pour trouver de l'aide, il saute en hyperespace là où aucun chien n'est allé auparavant. Échoué, il se retrouve aux confins d'un système hostile. Pour espérer revenir et être secouru, il aura besoin de tous les amis (et de toutes les armes) qu'il pourra trouver. Comme tous les outsiders, les chances sont contre lui, mais un bon chien ne peut pas rester à terre.